الجيش الإسرائيلي يحذر سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا المتواجدين في هذه المناطق...

#عاجل ‼️ إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الاخلاء A1-3, D6, D2, B1-3
⭕️تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة.
⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المناطق فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي
⭕️شارع صلاح الدين متاح… pic.twitter.com/8qyt1eZOT8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024
#عاجل ‼️ إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الاخلاء A1-3, D6, D2, B1-3
⭕️تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة.
⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المناطق فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي
⭕️شارع صلاح الدين متاح… pic.twitter.com/8qyt1eZOT8