الجيش الإسرائيلي يحذر سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا المتواجدين في هذه المناطق...

قوى المعارضة: لتحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية ولتشكيل حكومة متجانسة ولنشر الجيش على كافة الأراضي ولضبط المعابر الحدودية ودعمه وتمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة وللتمسك بعلاقات لبنان الخارجية

قوى المعارضة: لتحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية ولتشكيل حكومة متجانسة ولنشر الجيش على كافة الأراضي ولضبط المعابر الحدودية ودعمه وتمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة وللتمسك بعلاقات لبنان الخارجية

حمية: هناك حرص من قبل رئيس الحكومة على إبقاء المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة على الأقل للمساعدات الإنسانية وتحريك العجلة الإقتصادية ولأن يبقى لبنان مفتوحًا على كل دول العالم