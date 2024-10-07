فرنجية من عين التينة: إذا انكسر أي فريق في لبنان فكل لبنان سيخسر والأهم أن يكون بلدنا منتصرًا ولا وجود لرئيس يرضي الجميع وبرأيي نريد رئيسًا فعليًا وشرعيًا وأن يكون وطنيًا وعربيًا

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