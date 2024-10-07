الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات "مكثفة" على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

نتنياهو يدعو إلى اجتماع عاجل في مكتبه ويقترح تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى "حرب القيامة"

نتنياهو يدعو إلى اجتماع عاجل في مكتبه ويقترح تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى "حرب القيامة"

فرنجية من عين التينة: إذا انكسر أي فريق في لبنان فكل لبنان سيخسر والأهم أن يكون بلدنا منتصرًا ولا وجود لرئيس يرضي الجميع وبرأيي نريد رئيسًا فعليًا وشرعيًا وأن يكون وطنيًا وعربيًا