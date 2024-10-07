غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ليس لدينا تأكيد على مقتل القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ليس لدينا تأكيد على مقتل القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين

نتنياهو يدعو إلى اجتماع عاجل في مكتبه ويقترح تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى "حرب القيامة"