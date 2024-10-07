وليد جنبلاط: أعود وأكرر أهمية وحدة اللبنانيين والتزام لبنان بوقف إطلاق النار والقرار 1701 ولن نربط مصيرنا بمصير غزة والدعوة لانتخاب رئيس من دون ربطه بوقف إطلاق النار

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