جنبلاط: قضية تسمية الرئيس الوفاقي ليست بجديدة وأشدد على أهمية دور اللجنة الخماسية ولا بد لمشاركة أفعل لبعض الدول بالخماسية

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