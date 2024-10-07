وليد جنبلاط لـ عشرين 30: عندما اجتمعنا عند الرئيس بري وضعنا اسس لإمكانية الوصول إلى حل أو تسوية في الداخل وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش

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