وليد جنبلاط لـ عشرين 30: نتحدث باسم المواطن اللبناني الذي يتعرض للتهجير والاستباحة والتدمير في الجنوب لذلك يجب تطبيق القرار 1701 وبعدها نتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية وموضوع سلاح الحزب

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