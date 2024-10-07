جنبلاط لـ عشرين 30: وزير الخارجية الايراني لا يستطيع أن يعطينا دروسا في المواجهة والكلام الذي صدر عن اللقاء الثلاثي واضح ومجلس النواب هو الذي يُقرر

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