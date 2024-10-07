سامي الجميل لـ"عشرين 30": على القرار ان يكون في يد الدولة اللبنانية لوقف ما يحصل وحان الوقت ان لا يكون لبنان حقل تجارب بعد اليوم وعلى لبنان ان يتحمل المسؤولية عبر مؤسساته الشرعية والعمل مع اصدقاء لبنان على وقف اطلاق النار

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