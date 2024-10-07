الجميل لـ عشرين 30: حان الوقت أن نستوعب أنه يتم التلاعب فينا وليس لدينا إلا بعضنا البعض والدولة والرسالة التي نقلها وزير الخارجية الايراني خلال زيارته استفزتني

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