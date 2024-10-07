سامي الجميل لـ "عشرين 30": معادلة الردع سقطت واسرائيل لم تتمكن من الدخول الى لبنان الا عندما قررنا التخلي عن سيادة بلدنا وتحويل لبنان الى ساحة معركة وتصفية حسابات

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