الجميل لـ عشرين 30: المشكلة أن القرارات بيد حزب الله وهو ما زال متمكنا من عرقلة عملية انتخاب الرئيس وايران مستعدة لدفن كل لبناني لخدمة مصالحها الشخصية

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