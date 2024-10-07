الجميل لـ عشرين 30: نرحّب بكل مبادرة توصلنا إلى حل ولكن ايران تعطّل أي إمكانية للخروج من المأزق الذي نحن فيه وإذا يجب أن يكون هناك ضغط فعليه أن يكون بالمكان الصحيح

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