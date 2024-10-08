الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
غارتان اسرائيليتان على الرويس
غارتان اسرائيليتان على الرويس
معلومات للـLBCI: ٢٣٦ ألف نازح سوري عبر نقطة المصنع من تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٤ لغاية اليوم في حين عبر ٦٠ ألف لبناني
خبر عاجل
2024-10-08 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات للـLBCI: ٢٣٦ ألف نازح سوري عبر نقطة المصنع من تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٤ لغاية اليوم في حين عبر ٦٠ ألف لبناني
خبر عاجل
للـLBCI:
المصنع
تاريخ
٢٣/٩/٢٠٢٤
لغاية
اليوم
لبناني
التالي
الاحوال الشخصية: يمكن للنازحين الاستحصال على بيان قيد جديد من أقرب قلم نفوس لتواجدهم
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:25
السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد أي مواطن إيراني بين القتلى أو المصابين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق
أخبار دولية
15:25
السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد أي مواطن إيراني بين القتلى أو المصابين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق
0
خبر عاجل
15:24
غارتان اسرائيليتان على الرويس
خبر عاجل
15:24
غارتان اسرائيليتان على الرويس
0
آخر الأخبار
15:21
المقاومة الإسلامية: قصفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في أفيفيم بِصلية صاروخية
آخر الأخبار
15:21
المقاومة الإسلامية: قصفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في أفيفيم بِصلية صاروخية
0
أخبار دولية
15:06
طهران أبلغت دول الخليج بأنه سيكون "من غير المقبول" أن تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد إيران
أخبار دولية
15:06
طهران أبلغت دول الخليج بأنه سيكون "من غير المقبول" أن تسمح باستخدام مجالها الجوي ضد إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:24
غارتان اسرائيليتان على الرويس
خبر عاجل
15:24
غارتان اسرائيليتان على الرويس
0
خبر عاجل
15:04
غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:04
غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية
0
خبر عاجل
13:39
معلومات أولية تشير إلى ضربة اسرائيلية على سوريا اصابت مبنى الى جانب السفارة الايرانية
خبر عاجل
13:39
معلومات أولية تشير إلى ضربة اسرائيلية على سوريا اصابت مبنى الى جانب السفارة الايرانية
0
خبر عاجل
12:35
رئيس الوزراء الإسرائيلي: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته
خبر عاجل
12:35
رئيس الوزراء الإسرائيلي: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-21
جرادة للـLBCI: لم أتخيّل أن يكون العالم في صمت الى هذا الحدّ أمام أشخاص يدوسون كرامة الانسان ويبيدون الاطفال والقيم والمفاهيم
آخر الأخبار
2024-09-21
جرادة للـLBCI: لم أتخيّل أن يكون العالم في صمت الى هذا الحدّ أمام أشخاص يدوسون كرامة الانسان ويبيدون الاطفال والقيم والمفاهيم
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-14
الحكومة اللبنانية تشرع تعليم السوريين وتنسى تنظيم النزوح
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-14
الحكومة اللبنانية تشرع تعليم السوريين وتنسى تنظيم النزوح
0
فنّ
2024-08-20
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
فنّ
2024-08-20
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-07-30
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
خبر عاجل
2024-07-30
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
أمرٌ لم تعتد عليه... اليونيفيل تواجه خطراً في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:45
أمرٌ لم تعتد عليه... اليونيفيل تواجه خطراً في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أحلام الشباب المهجرين لا توقفها الحرب وجامعة العائلة المقدسة في البترون تفتح أبوابها أمامهم!
تقارير نشرة الاخبار
14:44
أحلام الشباب المهجرين لا توقفها الحرب وجامعة العائلة المقدسة في البترون تفتح أبوابها أمامهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
مساعدات إماراتية الى لبنان .. من الشعب الى الشعب
تقارير نشرة الاخبار
14:42
مساعدات إماراتية الى لبنان .. من الشعب الى الشعب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر في لبنان ومعها مساعدات
تقارير نشرة الاخبار
14:39
وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر في لبنان ومعها مساعدات
0
أمن وقضاء
14:36
وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي
أمن وقضاء
14:36
وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ما فشل به لبنان نجحت به الحرب الإسرائيلية والسوريون يعودون بمئات الآلاف
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ما فشل به لبنان نجحت به الحرب الإسرائيلية والسوريون يعودون بمئات الآلاف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
الحرب على لبنان تضغط على اقتصاد سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:27
الحرب على لبنان تضغط على اقتصاد سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تداعيات الحرب... عام من الخسائر الاقتصادية على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تداعيات الحرب... عام من الخسائر الاقتصادية على لبنان
0
أمن وقضاء
14:06
هذا ما يجري في مارون الراس
أمن وقضاء
14:06
هذا ما يجري في مارون الراس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:32
قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة
خبر عاجل
09:32
قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة
2
أخبار لبنان
16:55
الجيش الاسرائيلي يعلن سلسلة استهدافاته في لبنان اليوم
أخبار لبنان
16:55
الجيش الاسرائيلي يعلن سلسلة استهدافاته في لبنان اليوم
3
أخبار لبنان
03:40
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!
أخبار لبنان
03:40
أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!
4
أخبار لبنان
06:57
أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"
أخبار لبنان
06:57
أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"
5
أمن وقضاء
13:41
مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان
أمن وقضاء
13:41
مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان
6
خبر عاجل
11:51
اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه
خبر عاجل
11:51
اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه
7
خبر عاجل
00:38
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني
خبر عاجل
00:38
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني
8
آخر الأخبار
15:38
وكيل وزارة الخارجية الاميركية السابق دافيد هيل لـ "عشرين 30": وقف إطلاق النار لا يحدث لأن زعيماً أميركياً قال إنه يريد وقفاً لإطلاق النار بل لأن الأطراف المتقاتلة وصلت إلى نقطة لا تشعر فيها أنها تستطيع تحقيق ما تريده بالوسائل العسكرية
آخر الأخبار
15:38
وكيل وزارة الخارجية الاميركية السابق دافيد هيل لـ "عشرين 30": وقف إطلاق النار لا يحدث لأن زعيماً أميركياً قال إنه يريد وقفاً لإطلاق النار بل لأن الأطراف المتقاتلة وصلت إلى نقطة لا تشعر فيها أنها تستطيع تحقيق ما تريده بالوسائل العسكرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More