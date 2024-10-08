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الاحوال الشخصية: يمكن للنازحين الاستحصال على بيان قيد جديد من أقرب قلم نفوس لتواجدهم

خبر عاجل
2024-10-08 | 08:51
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الاحوال الشخصية: يمكن للنازحين الاستحصال على بيان قيد جديد من أقرب قلم نفوس لتواجدهم
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الاحوال الشخصية: يمكن للنازحين الاستحصال على بيان قيد جديد من أقرب قلم نفوس لتواجدهم

أصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب تعميما رقمه 71.

وجاء في التعميم: "في إطار الإجراءات التي تعتمدها هذه المديرية العامة من أجل تسهيل شؤون المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل جراء الأوضاع الأمنية الراهنة،

وعطفا على التعميم رقم 70 تاريخ 4/10/2024، الذي أجاز إصدار بيان قيد إفرادي إلكتروني من مكان السكن،  

وحيث أننا قد أجزنا لكافة أقلام النفوس الولوج إلى برنامج بيان القيد الإفرادي الإلكتروني للتأكد من أن المواطن قد سبق واستحصل على بيان قيد إفرادي إلكتروني حتى لو لم يكن بحوزته صورة عنه، للمساعدة في إصدار بيان قيد جديد لأصحاب العلاقة،

وبالتالي يمكن للمواطنين النازحين من المحافظات المذكورة أعلاه، مراجعة أقرب قلم نفوس تابع لمكان تواجدهم أو سكنهم من أجل الإستحصال على بيان قيد جديد بناء لطلب منظّم لدى المختار وفقاً للأصول أو تجديد بيان القيد وفقا للحاجة،

لـذلــك، يُطلب إلى كافة أقلام النفوس تلبية طلبات المواطنين المعنيين بهذا التعميم وفقاً للتالي:

-التأكد من صحة بيان القيد الإفرادي الإلكتروني وختمه بعبارة "لم يطرأ أي تعديل" وذلك بالرجوع إلى برنامج بيان القيد الإلكتروني الذي يُشير في الخانة الموازية لإسم صاحب العلاقة أن "هذا المستند صالح للطباعة".

-بعد التأكد من استحصال المواطن سابقاً على بيان قيد إفرادي إلكتروني حتى لو لم يكن لديه نسخة عنه، يُصار إلى استقبال طلبه المنظّم وفقا للأصول وبالتالي إصدار بيان القيد المطلوب.

-على أن يُكلّف رؤساء دوائر النفوس في المحافظات متابعة حُسن تنفيذ هذا التعميم".

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