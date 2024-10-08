الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه

خبر عاجل
2024-10-08 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه

اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور نواب الحاكم، لمناقشة الوضع في القطاع المصرفي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. 

وأكد المجتمعون على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنيا بأفضل الطرق المتاحة. كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

خبر عاجل

جمعية

مصارف

لبنان

ومنصوري...

التأكيد

LBCI التالي
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني
المقاومة الإسلامية : نفذنا عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

ميقاتي: نؤكد التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا واستراليا وكندا وايطاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-29

الجبهة الشمالية مع لبنان تكتسب إهتماماً إسرائيلياً متصاعداً... وهذا ما يبحثه اجتماع الكابينت

LBCI
اقتصاد
2024-07-24

اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد... وهذا ما أكدوا عليه

LBCI
رياضة
11:37

مدافع فرنسا كوناتيه عن الحرب في لبنان وغزة: أعجز عن إيجاد الكلمات لوصف الرعب وهذا يؤلمني!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:24

غارتان اسرائيليتان على الرويس

LBCI
خبر عاجل
15:04

غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
13:39

معلومات أولية تشير إلى ضربة اسرائيلية على سوريا اصابت مبنى الى جانب السفارة الايرانية

LBCI
خبر عاجل
12:35

رئيس الوزراء الإسرائيلي: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:38

مقدمة النشرة المسائية 8-10-2024

LBCI
فنّ
2024-06-24

صادق الصباح وجمال سنان بحثا مع وزير الثقافة سبل دعم صناعة الدراما والسينما في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-06

رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة للـLBCI: نستغرب استبعادنا عن اجتماعات وزارة التربية

LBCI
خبر عاجل
02:41

الجيش الإسرائيلي: الفرقة 146 بدأت أمس في عملية برية محددة في منطقة جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

أمرٌ لم تعتد عليه... اليونيفيل تواجه خطراً في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

أحلام الشباب المهجرين لا توقفها الحرب وجامعة العائلة المقدسة في البترون تفتح أبوابها أمامهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مساعدات إماراتية الى لبنان .. من الشعب الى الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر في لبنان ومعها مساعدات

LBCI
أمن وقضاء
14:36

وزارة الصحة: ٤ مستشفيات فقط توقفت عن العمل وباقي المستشفيات يعمل بشكل طبيعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ما فشل به لبنان نجحت به الحرب الإسرائيلية والسوريون يعودون بمئات الآلاف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

الحرب على لبنان تضغط على اقتصاد سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تداعيات الحرب... عام من الخسائر الاقتصادية على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:06

هذا ما يجري في مارون الراس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:32

قرار وثلاثة تعاميم لوزير التربية حول المدارس والجامعات الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

الجيش الاسرائيلي يعلن سلسلة استهدافاته في لبنان اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

LBCI
أخبار لبنان
06:57

أدرعي: قوات لواء غولاني تسيطر على مجمع تابع لعناصر "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:41

مجددا... إنذار من أدرعي لهؤلاء السكان

LBCI
خبر عاجل
11:51

اجتماع بين جمعية مصارف لبنان ومنصوري... وهذا ما تم التأكيد عليه

LBCI
خبر عاجل
00:38

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني

LBCI
آخر الأخبار
15:38

وكيل وزارة الخارجية الاميركية السابق دافيد هيل لـ "عشرين 30": وقف إطلاق النار لا يحدث لأن زعيماً أميركياً قال إنه يريد وقفاً لإطلاق النار بل لأن الأطراف المتقاتلة وصلت إلى نقطة لا تشعر فيها أنها تستطيع تحقيق ما تريده بالوسائل العسكرية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More