رئيس الوزراء الإسرائيلي: قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على رئيس منظومة الأركان في "حزب الله" سهيل حسين حسيني

المقاومة الإسلامية : نفذنا عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب