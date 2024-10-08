استهداف مسؤول بوحدة النقل ٤٤٠٠ في حزب الله بغارة المزة بسوريا

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الشيخ نعيم قاسم: هدف الإحتلال إنهاء المقاومة بشكل كامل حتى لا يعود هناك مقاومة لإسرائيل وإبادة الشعب الفلسطيني بما يجعله منزوع القدرة على توليد مقاومة جديدة