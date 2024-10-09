غارة من مسيرة على منزل في الوردانية في اقليم الخروب (صورة)

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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من أماكن عدة استهدفها مجاهدونا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والاشتباكات ما زالت مستمرة