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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من أماكن عدة استهدفها مجاهدونا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والاشتباكات ما زالت مستمرة

خبر عاجل
2024-10-09 | 07:15
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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من أماكن عدة استهدفها مجاهدونا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والاشتباكات ما زالت مستمرة
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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي التقدم إلى ميس الجبل من أماكن عدة استهدفها مجاهدونا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والاشتباكات ما زالت مستمرة

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