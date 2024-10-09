أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية في الضاحية

#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية جاهزة للإطلاق إلى جانب أهداف إرهابية لحزب الله تم وضعها بالقرب من المنشات المدنية في الضاحية الجنوبية



🔸خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق غارات دقيقة في منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت… pic.twitter.com/ix8yMx3G7W — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي أن "الجيش هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية جاهزة للإطلاق إلى جانب أهداف لحزب الله تم وضعها بالقرب من المنشات المدنية في الضاحية الجنوبية".وقال أدرعي عبر "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية، شنت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق غارات دقيقة في منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت موقع لتصنيع الأسلحة ومقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله".واضاف: "حزب الله يضع مواقع الانتاج والتصنيع بالإضافة إلى الوسائل القتالية تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات في قلب بيروت معرضًا السكان للخطر".وتابع: "كما هاجمت طائرات حربية يوم أمس في انحاء من جنوب لبنان مستودع لتخزين المسيرات فوق وتحت الأرض إلى جانب منصات صاروخية تابعة للوحدة الجوية في حزب الله والتي كانت جاهزة للإطلاق".