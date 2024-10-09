أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية في الضاحية

#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية جاهزة للإطلاق إلى جانب أهداف إرهابية لحزب الله تم وضعها بالقرب من المنشات المدنية في الضاحية الجنوبية
🔸خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق غارات دقيقة في منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت… pic.twitter.com/ix8yMx3G7W
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية جاهزة للإطلاق إلى جانب أهداف إرهابية لحزب الله تم وضعها بالقرب من المنشات المدنية في الضاحية الجنوبية
🔸خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق غارات دقيقة في منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت… pic.twitter.com/ix8yMx3G7W