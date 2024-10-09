النائب نديم الجميل لحوار المرحلة : إسرائيل “كسرت” "حزب الله" ولم أتمن يومًا ما حصل معه إذ كنت أتمنى أن نصل إلى طاولة نقاش من دون سلاح تتضمن الشراكة الوطنية لكن مكابرة الحزب لم تفتح مجال التواصل

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