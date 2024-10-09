نديم الجميل لـ حوار المرحلة: سلاح الحزب لم يخلق توازنًا في الرعب مع إسرائيل والدليل وجود أكثر من مليون نازح في لبنان وهو لم يحم لا اللبنانيين ولا الشيعة ولا حتى نصرالله

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