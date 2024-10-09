نديم الجميل لـ حوار المرحلة: لا خيار اليوم لحزب الله سوى تسليم سلاحه للدولة اللبنانية ووقف إطلاق النار لن يحدث قبل ذلك

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