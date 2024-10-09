الجميل متوجّها إلى الطائفة الشيعية: نحن لبنانيون “مثلنا مثلكم” ونريد مصلحتكم قبل أي مصلحة أخرى ونطالب بشراكة حقيقية وازدهار

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك