النائب سجيع عطية لحوار المرحلة : بري يسعى حتى هذه اللحظة إلى وقف إطلاق النار ضمن فصل الرئاسة عن الحرب وفصل مسار لبنان عن غزة

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