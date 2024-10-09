هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن عملياته في جنوب لبنان

#عاجل تدمير نحو 500 بنية تحتية عسكرية معادية وتحييد بنى تحت أرضية، والقضاء على العديد من المخربين: عمليات الفرقة 36 في جنوب لبنان
🔸تخوض قوات الفرقة 36 القتال في جنوب لبنان حيث استهدفت القوات أهدافًا عسكرية مركزية للعدو في جنوب لبنان. حتى الآن، قضت قوات الفرقة على العديد من… pic.twitter.com/VRkIeQdvFl
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024
#عاجل تدمير نحو 500 بنية تحتية عسكرية معادية وتحييد بنى تحت أرضية، والقضاء على العديد من المخربين: عمليات الفرقة 36 في جنوب لبنان
🔸تخوض قوات الفرقة 36 القتال في جنوب لبنان حيث استهدفت القوات أهدافًا عسكرية مركزية للعدو في جنوب لبنان. حتى الآن، قضت قوات الفرقة على العديد من… pic.twitter.com/VRkIeQdvFl