هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن عملياته في جنوب لبنان

#عاجل تدمير نحو 500 بنية تحتية عسكرية معادية وتحييد بنى تحت أرضية، والقضاء على العديد من المخربين: عمليات الفرقة 36 في جنوب لبنان



🔸تخوض قوات الفرقة 36 القتال في جنوب لبنان حيث استهدفت القوات أهدافًا عسكرية مركزية للعدو في جنوب لبنان. حتى الآن، قضت قوات الفرقة على العديد من… pic.twitter.com/VRkIeQdvFl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "تدمير نحو 500 بنية تحتية عسكرية معادية وتحييد بنى تحت أرضية والقضاء على العديد من المخربين"، وذلك من خلال "عمليات الفرقة 36 في جنوب لبنان".وأوضح أن "قوات الفرقة 36 تخوض القتال في جنوب لبنان حيث استهدفت القوات أهدافًا عسكرية مركزية للعدو في جنوب لبنان. وحتى الآن، قضت قوات الفرقة على العديد من المخربين، دمرت أنفاقًا تحت الأرض، وأكثر من 500 بنية تحتية ومجمعات معادية ومستودعات أسلحة."وأشار إلى أن "قوات لواء غولاني قضت على قائد منطقة مارون الراس في حزب الله وضربت قدرات العدو في الإطلاق والهجوم البري وتمكنت من أبعد قوات الرضوان عن خط التماس."ولفت كذلم إلى أن "قوات اللواء 188 دمرت مقر منطقة يارون في حزب الله الذي كان يستخدم كقاعدة رئيسية لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل من قبل مخربي حزب الله. كما دمرت قوات اللواء 6 عشرات البنى التحتية تحت الأرض وداهمت مقرًا لحزب الله تم اخفائه داخل محميات طبيعية لجمعية أخضر بلا حدود."