عطية: إسرائيل تخطط بالتكنولوجيا منذ عام ٢٠٠٦ للقتال ضد لبنان بينما حزب الله كان جاهزًا بالأطر التقليدية أي السلاح والقتال للمدافعة عن لبنان واليوم نحن أمام امتحان كبير إمّا يبقى لبنان أو لا يبقى

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