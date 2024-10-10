وزير خارجية إيران للجزيرة: يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان لكن الطرح بأن وقفه بلبنان ضرورة وأولوية أيضا صحيح

رويترز عن مصدر بالأمم المتحدة: قوات إسرائيلية تطلق النار على 3 مواقع لليونيفيل في جنوب لبنان

رويترز عن مصدر بالأمم المتحدة: قوات إسرائيلية تطلق النار على 3 مواقع لليونيفيل في جنوب لبنان

معلومات للـLBCI: اربعة جرحى من بينهم عسكريون بالغارة على معبر جوسي بين لبنان وسوريا في حوش السيد علي في الهرمل