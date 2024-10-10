رويترز عن مصدر بالأمم المتحدة: قوات إسرائيلية تطلق النار على 3 مواقع لليونيفيل في جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية:‌‌ استهداف قوة للجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب مصابين من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وتحقيق اصابات مباشرة

المقاومة الإسلامية:‌‌ استهداف قوة للجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب مصابين من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وتحقيق اصابات مباشرة

وزير خارجية إيران للجزيرة: يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان لكن الطرح بأن وقفه بلبنان ضرورة وأولوية أيضا صحيح