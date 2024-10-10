إذاعة الجيش الإسرائيلي: أمر بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر "الأونروا" بالقدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية

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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على الكرك أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 شخصا بجروح ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة