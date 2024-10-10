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o
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o
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: أمر بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر "الأونروا" بالقدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية
خبر عاجل
2024-10-10 | 08:11
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: أمر بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر "الأونروا" بالقدس وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية
خبر عاجل
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