فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان

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الجيش الإسرائيلي: اغتلنا قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة كما تم القضاء على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل محمد علي حمدان الذي كان مسؤولاً عن هجمات باتجاه المستوطنات