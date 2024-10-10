فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان

#عاجل الناطق العام بلسان جيش الدفاع من داخل قرية شيعية في جنوب لبنان: نداهم منزل بعد منزل ومصادر المعدات وتفكك قدرات حزب الله تنفيذ خطته
العميد دانيئل هاغاري:
🔸نحن الآن في قریة لبنانیة، قریة شیعیة في لبنان، هذه القریة هي إحدى القرى القریبة من الحدود مع إسرائیل. أرید أن أریكم… pic.twitter.com/WDi99r1Ldg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2024
#عاجل الناطق العام بلسان جيش الدفاع من داخل قرية شيعية في جنوب لبنان: نداهم منزل بعد منزل ومصادر المعدات وتفكك قدرات حزب الله تنفيذ خطته
العميد دانيئل هاغاري:
🔸نحن الآن في قریة لبنانیة، قریة شیعیة في لبنان، هذه القریة هي إحدى القرى القریبة من الحدود مع إسرائیل. أرید أن أریكم… pic.twitter.com/WDi99r1Ldg