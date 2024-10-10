انذار جديد من أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك.



وكتب عبر موقع "إكس":



انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطتيْن وتلك المجاورة لها:



-أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على مدى الزمني القريب.



-من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500.