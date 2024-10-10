نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

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خطار للـLBCI: لم يتمّ ابلاغنا بأي تهديد اسرائيلي لمراكز للدفاع المدني في جبل لبنان ونحن نتعامل مع أي تحذير يصلنا ان كان صحيحًا أو كاذبًا بجديّة ونعيد تموضع عناصرنا لضمان سلامتهم ونحوّل التحذيرات الخاط