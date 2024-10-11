وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق شوارع رئيسية في شمال إسرائيل خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات

نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

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