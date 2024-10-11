ميقاتي من السراي: نشدّد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار رقم 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار

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