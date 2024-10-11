ترقبوا مقابلة خاصة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين بعد قليل

وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق شوارع رئيسية في شمال إسرائيل خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات

وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق شوارع رئيسية في شمال إسرائيل خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات

نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية