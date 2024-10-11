آموس هوكستين للـLBCI: الشيء الوحيد الذي طلب منا الرئيس بايدن التفكير فيه هو كيفية تقليل معاناة المدنيين وإنهاء هذا الصراع والوصول إلى حل دائم ومستدام وأؤكد أن بايدن يركز على محاولة التوصل إلى هدنة

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