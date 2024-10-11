آموس هوكستين للـLBCI: أتواصل مع الرئيس بري ونحن نريد العمل مع مؤسسات الحكومة اللبنانية بما في ذلك الجيش للوصول إلى نهاية لهذا الصراع وهذا يعني التفكير في القرار 1701 والعمل على التوصل إلى إتفاق شامل يجلب الإستقرار للبنان

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