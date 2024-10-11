آموس هوكستين للـLBCI: القرار 1701 أنهى حرب تموز لكنه لم ينفذ بشكل جيد والإنتهاكات أدت إلى ما وصلنا إليه ونحن بحاجة إلى التركيز على حل يؤدي إلى التنفيذ الكامل للقرار

ميقاتي من السراي: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار

ميقاتي من السراي: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار

يديعوت أحرونوت: معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان وتمّ تعريف غزة رسميا على أنها ساحة قتال ثانوية للمرة الاولى منذ 7 تشرين الاول