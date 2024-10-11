آموس هوكستين للـLBCI: نحن على تواصل مستمر مع الحكومة اللبنانية وقد تحدث بلينكن مع الرئيسين بري وميقاتي وأنا أتحدث مع القادة اللبنانيين بشكل يومي تقريبًا ومع ذلك لا يعود للولايات المتحدة إختيار رئيس لب

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