غارة استهدفت المعيصرة

وزير الشؤون للـLBCI: مستشفى مرجعيون أقفلت وليس لدينا مستوصف في المنطقة وليس هناك خطوط اتصال وانترنت كما أن الآلات المصرفية لسحب الاموال غير متوفرة وبادرنا في تأمين مضخات مياه

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