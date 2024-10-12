جعجع بعد لقاء معراب: أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني كان لا بد من موقف ومبادرة وخارطة طريق نحدد من خلالها كيفية وقف النزيف والمعاناة فالحاجة الملحة تستدعي أولا التوصل لوقف لاطلاق النار

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