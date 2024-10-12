غارة إسرائيلية استهدفت المعيصرة وليس مبنى على طريق نهر إبراهيم قرطبا

جعجع: لم يبق لنا إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية يطبق الدستور ويحترم القوانين ورئيس يتعهد مسبقاً بتطبيق القرارات الدولية 1559 1680 و1701 كما بنود اتفاق الطائف ورئيس يتعهد بأن القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات

جعجع: لم يبق لنا إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية يطبق الدستور ويحترم القوانين ورئيس يتعهد مسبقاً بتطبيق القرارات الدولية 1559 1680 و1701 كما بنود اتفاق الطائف ورئيس يتعهد بأن القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات

جعجع بعد لقاء معراب: أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني كان لا بد من موقف ومبادرة وخارطة طريق نحدد من خلالها كيفية وقف النزيف والمعاناة فالحاجة الملحة تستدعي أولا التوصل لوقف لاطلاق النار