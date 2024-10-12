اليونيفيل: إصابة أحد جنودنا بطلق ناريّ خلال الاشتباكات المستمرة قرب مقرنا الرئيسيّ في الناقورة جنوبي لبنان

آموس هوكستين للـLBCI: الهجوم في وسط بيروت أمس كان مدمرًا ومن المحزن جدًا أن نراه وهو غير مقبول على الإطلاق وقد عبر الرئيس بايدن عن ذلك ونحن أكدنا أن حملة القصف المستمرة في بيروت يجب أن تتوقف

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