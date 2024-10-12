قرار لوزير التربية... وهذا ما جاء فيه

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرارا، أجل بموجبه بدء الأعمال الإدارية ومباشرة التدريس واستيفاء المساهمات للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر خلال العام الدراسي الماضي.



وجاء في القرار:



1- خلافا لما ورد في القرار رقم 702/م/2024 تاريخ 30/8/2024 (حول بدء العام الدراسي وبدء الأعمال التحضيرية في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025 ، يبدأ تسجيل التلامذة في شكل مبدئي، إلكترونيا وليس حضوريا، في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر خلال العام الدراسي الماضي، بتاريخ 17/10/2024، وذلك من خلال رابط إلكتروني يُخصص لهذه الغاية ويعلن عنه في حينه، على أن يصبح التسجيل نهائياً فور تمكن أولياء الأمور من إيداع المستندات المطلوبة للتسجيل.



2- تعليق العمل بالقرار رقم 680/م/2024 لجهة استيفاء مساهمة الأهالي لتغذية صناديق المدارس في المدارس الرسمية والثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة.



3- تحديد تاريخ بدء التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والمراكز الموقتة التي سيتم اعتمادها للتدريس بتاريخ 04/11/2024، وفاقا للدوامات والآليات التي ستعلن عنها المديرية العامة للتربية.