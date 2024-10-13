الجيش الإسرائيليّ يعلن أسر عنصر من "حزب الله"

الجيش الإسرائيلي: أسر عنصر في حزب الله تحصن داخل مجمع تحت الأرض في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: أسر عنصر في حزب الله تحصن داخل مجمع تحت الأرض في جنوب لبنان

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: للامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم