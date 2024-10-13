الجيش الإسرائيلي: أسر عنصر في حزب الله تحصن داخل مجمع تحت الأرض في جنوب لبنان

#عاجل ״يلا، إطلع قبل ما تروح حياتك״- جيش الدفاع يأسر عنصر في حزب الله تحصن داخل مجمع تحت الارض في جنوب لبنان



🔸خلال نشاط قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث مخربين مع فتحة خروج مجاورة.



🔸لقد فرضت القوات… pic.twitter.com/aJ8ybe0hRd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024







أعلن الجيش الإسرائيلي عن "أسر عنصر في حزب الله تحصن داخل مجمع تحت الأرض في جنوب لبنان."وأشار الجيش إلى أنه "خلال نشاط قواته في منطقة جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث عناصر مع فتحة خروج مجاورة."وقال: "لقد فرضت القوات طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار تحصن فيه عنصر تابع لحزب الله إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة."وأضاف أنه "بعد استسلام واعتقال العنصر، استجوبه المقاتلون في الميدان ثم نقلوه إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل الأراضي الاسرائيلية."