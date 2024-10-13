وصول الطائرة السعودية المحمّلة بالمساعدات إلى مطار بيروت

وصول السفير السعوديّ لدى لبنان إلى مطار بيروت لاستقبال المساعدات السعودية

وصول السفير السعوديّ لدى لبنان إلى مطار بيروت لاستقبال المساعدات السعودية

المقاومة الإسلامية: أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا إلتحم مجاهدونا واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح